Anci Calabria e Federsanità: primo confronto con il Commissario ad acta Guido Longo

Mentre tra Camera e Senato si esplicano le procedure parlamentari per la conversione in legge del D.L. 150/2020, c.d. “Decreto Calabria”, i Sindaci ed il mondo dei Comuni calabresi – reduci della manifestazione romana e dell’incontro con il Presidente Conte – valutano gli sviluppi sulle attese modifiche del provvedimento atte ad accogliere quelle richieste che la delegazione ha espresso al capo del Governo.

Parallelamente, essendo stato – dopo diverse vicissitudini – inevitabilmente nominato ed insediato il Commissario “ad acta” – nella persona dell’ex Prefetto Guido Longo, i vertici di Federsanità ed Anci Calabria si sono attivati per originare un primo incontro con il medesimo, al quale rendere partecipi i soggetti già previsti come componenti della Conferenza Regionale di programmazione sanitaria e cioè i Presidenti delle conferenze delle AA.SS.PP. ed i Sindaci dei Comuni Capoluoghi sedi di Aziende Ospedaliere. Tale incontro, risultato gradito al Commissario Longo, si è svolto quest’oggi nella Cittadella Regionale.

Erano presenti oltre che per le presidenze di Anci Calabria e Federsanità Anci Calabria, Francesco Candia e Giuseppe Varacalli, i Sindaci di Catanzaro Sergio Abramo, di Crotone Vincenzo Voce, di Corigliano-Rossano Flavio Stasi ed i Vicesindaci di Cosenza Francesco Caruso e di Reggio Calabria Tonino Perna; (a Vibo Valentia vi era contestuale svolgimento di Consiglio Comunale).

La delegazione ha illustrato al Commissario le problematiche generali esistenti nella Sanità calabrese (situazione debitoria dall’ammontare indefinito, organizzazione rete ospedaliera e territoriale, carenze di personale e necessità assunzionali, utilizzo e/o riconversione delle tante strutture dismesse o mai utilizzate, operatività emergenziale su Covid e prossima campagna vaccini) esprimendo la indispensabilità di un sistemico e costante confronto di programmazione tra la struttura commissariale e la rappresentanza dei Comuni e delle Conferenze Sanitarie, con il coinvolgimento dei Commissari/Direttori Generali delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere.

Il Commissario ha espresso apprezzamento per i contributi raccolti e ha manifestato interesse a coltivare un proficuo confronto con i rappresentanti delle Conferenze e di Anci e Federsanità.

Certamente la sensibilità e tempestività del coinvolgimento da parte del dottor Longo non ha sorpreso più di tanto la delegazione che aveva contezza della sua operosità per i trascorsi dello stesso in Calabria.

La delegazione ha riservato, invece, ad un imminente prosieguo la valutazione di Anci e dei Sindaci sulla definitiva portata del provvedimento “Decreto Calabria” in ordine alle necessità già rivendicate per il rilancio del settore, a partire dalla indispensabilità di un ripiano del debito che consenta un rilancio dell’organizzazione della Sanità sul territorio regionale.