Epatologia Mater Domini, dal Tribunale no a sospensione efficacia atto nomina del dirigente facente funzioni

Resta legittimo l’atto con cui l’Azienda Ospedaliera Universitaria Mater Domini, lo scorso 30 luglio, nominato Massimo De Siena responsabile facente funzioni dell’Unità semplice dipartimentale di Epatologia.

Il Tribunale Civile prima sezione (controversie del lavoro, giudice Francesco Aragona) di Catanzaro ha respinto infatti il ricorso ex 700 cpc con cui Ludovico Montebianco Abenavoli (rappresentato in giudizio dall’avvocato Alfredo Gualtieri) dirigente di Fisiopatologia e ordinario all’Umg ne chiedeva la sospensione e che gli venisse affidato l’incarico. Le altre parti erano rappresentate dal legale Crescenzio Santuori per quanto riguarda l’Umg e da Danilo Colabraro per De Siena (controinteressato)

La soluzione interna secondo la tesi del ricorrente stata legata alla circostanza che la Uo di Epatologia afferirebbe alla struttura organizzativa di Fisiopatologia e che dunque la prima non costituirebbe “un’unità autonoma e di pari livello rispetto alla seconda”.

Tale tesi viene respinta dal giudice in quanto “risulta in atti che la Epatologia è sempre stata un’Unità Operativa Complessa a direzione ospedaliera, autonoma e non afferente ad alcun’altra struttura, tanto meno alla Fisiopatologia”.

” Al riguardo, – si legge ancora – non è condivisibile l’argomentazione attorea, secondo al quale il dca 64 “avrebbe approvato, tra l’altro, il documento di riorganizzazione della rete ospedaliera che ipotizzava, ma soltanto “per l’avvenire”, la Struttura di Epatologia come “SD” (Struttura Dipartimentale), sicché soltanto con l’atto del Commissario Straordinario dell’A.O.U. “Mater Domini” (deliberazione n. 462 del 27.08.2020), la cui esecutività è subordinata all’approvazione del Commissario per il Piano di Rientro, sarebbe stata adottata la “ridefinizione organizzativa” dell’Azienda che inserisce la “Epatologia” tra le “SSD” (Strutture Semplici Dipartimentali)”.

“Ne deriva che la scelta “in mancanza del dirigente Responsabile, doveva necessariamente avvenire tra i dirigenti della stessa struttura di Epatologia e – giova rimarcare – soltanto tra questi, attesa la sopra indicata autonomia e pari ordinazione della Epatologia rispetto a quella di Fisiopatologia”.