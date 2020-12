Dipendenti del Sant’Anna Hospital occupano la sede dell’Asp di Catanzaro

Chiedono di incontrare il Prefetto Luisa Latella i dipendenti del Sant’Anna Hospital che hanno occupato la sede dell’Asp di Catanzaro. Una nuova mobilitazione dopo che solo due giorni fa i lavoratori della clinica centro di riferimento regionale di alta specialità per il trattamento e la cura delle malattie cardiovascolari, avevano manifestato davanti alla Prefettura.

Come è noto la struttura ha annunciato, a far data dal 28 dicembre, il blocco dell’attività ospedaliera per una grave crisi di liquidità. Crisi, aveva spiegato il direttore dell’Unità operativa di cardiochirurgia Daniele Maselli al termine di un incontro in Prefettura, dovuta al fatto che l’Asp “ha bloccato il pagamento di 20 milioni di euro di prestazioni erogate, 10 dei quali già validati”.