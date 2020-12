S.Anna Hospital, va in scena la disperazione dei lavoratori

Disperazione. Tanta. In una sera, quella della vigilia di Natale, in cui si riscopre più che mai il senso della famiglia, sono trecento quelle che rischiano seriamente di perdere un sostentamento economico. Sono quelle dei dipendenti del Sant’Anna Hospital di Catanzaro che non potrà più erogare prestazioni con onore a carico del servizio sanitario regionale in quanto non risulta rinnovato l’accreditamento. La comunicazione prodotta dalla responsabile Monitoraggio e controllo dell’Asp porta la data di ieri ma i dipendenti l’hanno saputo oggi. Una decisone che, di fatto, significa il fermo dell’attività di questa struttura, un’eccellenza dal punto di visto sanitario, finita nel mirino della magistratura nell’ambito dell’inchiesta “Cuore Matto”.

La notizia si è diffusa presto tra i dipendenti che si sono ritrovati al piano terra dell’edificio per condividere tra loro e con l’opinione pubblica l’indignazione per una vicenda in cui non hanno alcuna responsabilità e che però rischia di farli diventare, presto, disoccupati. Nel nostro servizio video le interviste al dottore Daniele Maselli, direttore dell’Unità operativa di Cardiologia vascolare del Sant’Anna Hospital, il direttore sanitario Antonio Soccorso Capomolla e Oscar Tegano, uno dei dipendenti. I quali, complice anche l’entrata in vigore della zona rossa, torneranno in piazza, probabilmente, il prossimo lunedì.