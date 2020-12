Anche il reparto di Terapia Intensiva neonatale si è vestito a festa

Una piccola grande storia natalizia arriva dal reparto di terapia intensiva neonatale diretto da Maria Lucente dell’ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro, . L’iniziativa è partita dalla caposala Daniela Musca ma tutti hanno voluto dare il loro contributo. In una delle unità ospedaliere più delicate del nosocomio, dove sono ricoverati bimbi che da pochissimo sono venuti al mondo ma che già devono fare i conti con seri problemi di salute, creature che appena nate devono già lottare per la vita, si è voluto dare un piccolo ma tangibile segno del periodo di festa che possa essere un augurio per il loro futuro.

Infermieri, Oss, medici, in perfetta collaborazione e sinergia hanno acquistato copertine di colore rosso con cui hanno “vestito” i piccoli pazienti mentre altri tessuti sono serviti a confezionare vere e proprie calze natalizie. Il risultato è stato suggestivo o comunque sufficiente per far diffondere nell’aria un po’ dello spirito natalizio.



Con la speranza, ovviamente, che tutti quei neonati in cura, il prossimo Natale lo possano trascorrere serenamente tra le braccia dei genitori in una casa in cui l’atmosfera festiva si possa respirare completamente.