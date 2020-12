S.Anna Hospital, Pitaro: Si apra un confronto civile e responsabile

“Il Sant’Anna Hospital ormai trascende il caso specifico e rischia di diventare, dopo la decisione dell’Asp di Catanzaro di sospendere le attività comunicata la vigilia di Natale e qualora si smantellasse una struttura sanitaria d’eccellenza che dà lavoro a 300 persone, un caso nazionale. Davvero – chiede il consigliere regionale Francesco Pitaro – il Paese, specie in questa drammatica crisi sociale, può consentire che in Calabria perdano il lavoro 300 persone senza fare di tutto, nel rispetto della legalità e della buona amministrazione, per impedirlo?”

Aggiunge Pitaro: “C’è un’inchiesta giudiziaria sul Sant’Anna che deve fare il suo regolare corso, ma le Istituzioni pubbliche calabresi trovino il modo di garantire la prosecuzione di un prestigioso patrimonio scientifico e di salvaguardare i livelli occupazionali. Si apra un confronto, civile e responsabile, tra i vertici della clinica e la rappresentanza dei dipendenti con l’Asp e il Commissario ad acta per la sanità, per capire cosa non ha funzionato, dove e quali sono le criticità e soprattutto finalizzato a superare l’incomunicabilità che finora ha caratterizzato l’intera vicenda”.