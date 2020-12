Approvati due progetti di servizio civile per il Comune di Girifalco. Questo il risultato ottenuto dall’Ente in sinergia con il Centro Studi Futura. A darne notizia è l’assessore comunale alle Politiche Sociali Elisabetta Sestito. I progetti si svolgeranno tra il 2021 e il 2022 e avranno una durata di 12 mesi. I giovani interessati potranno presentare la loro domanda entro le ore 14 di lunedì 8 febbraio 2021. Una volta espletate le procedure di selezione sei giovani si occuperanno, per un anno, di recupero e valorizzazione della memoria storica e culturale. Il progetto mira a ricercare e catalogare le testimonianze e i riscontri di quel passato utili a farci comprendere chi realmente siamo oggi, per evitare il rischio che vada perduta la memoria storica. Il progetto si pone, inoltre, l’obiettivo di allestire una serie di iniziative culturali al fine di promuovere la memoria storica locale. Altri 6 giovani si occuperanno di orientamento al lavoro, allo studio ed alla formazione intervenendo con forza nel mondo giovanile al fine di attutire il disorientamento che, spesso, investe le nuove generazioni.

“Si tratta – ha detto l’assessore Sestito – di due importanti misure con le quali il nostro Comune, in sinergia con il Centro Studi Futura (cui va il mio personale ringraziamento per la serietà e l’impegno profuso) ha voluto pensare ai nostri giovani offrendo loro la possibilità di svolgere attività lavorativa incrementando, nel contempo, le loro competenze. I giovani rappresentano gli uomini e le donne del domani, a loro va dedicato ogni seppur piccolo sforzo, tentando di diffondere buoni principi e buone prassi, sostenendoli nel cammino spesso tortuoso del difficile mondo del lavoro. Le Politiche Sociali di questo Comune non potevano non volgere un pensiero ai giovani girifalcesi consentendo loro di vivere un’intensa esperienza di volontariato e fornire, contemporaneamente, un’attività socialmente utile alla collettività. Ci adopereremo con ogni mezzo possibile per venire incontro ai nostri ragazzi”. Modalità di presentazione delle domande saranno rese note nei prossimi giorni.