Al via anche a Catanzaro il Vday. All’ospedale Pugliese-Ciaccio sono 30 tra infermieri e medici i soggetti che riceveranno questa mattina il vaccino anticovid 19 della Pfizer Biontech approvato nei giorni scorsi. Tra i primi vaccinati, dopo che le dosi dell’antidoto saranno giunte dal Policlinico di località Germaneto punto di smistamento locale dove saranno anche eseguite altre vaccinazioni, ci sono stati il primario del reparto di Malattie Infettive Lucio Cosco e l’infermiera Maria Ponzio.

Nelle foto a rotazione il personale infermieristico e medico pronto per effettuare le operazioni e l’arrivo dei preziosi flaconi Al termine della mattinata palloncini bianchi saranno liberati in cielo in memoria delle vittime del Coronavirus.