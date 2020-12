Da Abramo progetto per far sopravvivere S.Anna Hospital? Cda: non ci risulta

Il Cda di Villa S.Anna Spa – si legge in una nota del presidente Giovanni Parisi – alla luce delle dichiarazioni rese dal Sindaco di Catanzaro Sergio Abramo, a mezzo facebook ,al fine di fare chiarezza in una fase così delicata dell’interlocuzione istituzionale, nella convinzione dei buoni auspici del Sindaco Abramo, comunica che dall’esame della documentazione agli atti della Società non risulta alcun ” progetto per far sopravvivere questa eccellenza”. La Società non ha riscontro dell’attività svolta dal Sindaco Abramo già da quest’estate, e finalizzata ad un non meglio definito progetto deliberato dall’ASP.

Se quanto affermato dal Sindaco attiene all’atto “ Piano triennale delle performance” emanato il 7 dicembre 2020, dall’ASP di Catanzaro, che prevede un’ipotetica sperimentazione pubblico-privato tra l’Ospedale di Lamezia Terme ed il S.Anna Hospital esclusivamente per la cardiochirurgia, si precisa che la Direzione Sanitaria a seguito di quanto pubblicato, ha tempestivamente richiesto, con pec inviata il 23/12/2020, considerata l’irritualità del progetto, un incontro urgente con la Direzione Sanitaria dell’ASP di Catanzaro al quale ad oggi non si è avuto alcun riscontro”.