Il direttore di presidio Asp Gallucci: ‘Il vaccino, speranza per tutti’

‘La vaccinazione è un dovere verso se stessi e verso gli altri. Mai come ora è necessario mettere da parte pregiudizi e paure per dare fiducia alla scienza e alla ricerca scientifica. Un segno concreto di speranza per tutti, ma soprattutto per coloro che in questo momento lottano per la Vita!’. Così, nel vaccinarsi, Antonio Gallucci, direttore sanitario del presidio ospedaliero unico dell’Asp di Catanzaro.