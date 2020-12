Pacchi per le famiglie bisognose libro sull’Italia: due progetti di Città del Vento

In un periodo complicato come quello che stiamo vivendo le iniziative di solidarietà servono non soltanto ad aiutare direttamente i soggetti per le quali vengono organizzate ma anche, e soprattutto, a lanciare un messaggio di speranza, vivendo appieno il significato del Natale. “Città del Vento” è stata protagonista di due progetti che sono andati in questa direzione. Il primo, in collaborazione con “Mulinum”, ha visto i volontari dell’associazione regalare cento pacchi con prodotti da forno a cento famiglie bisognose della città.

“Una donazione resa possibile – spiega Alessandro Astorino, presidente di “Città del vento” – grazie alla collaborazione con Stefano Caccavari che ha finalizzato a questa attività il ricavato della raccolta dei girasoli dei primi mesi di luglio”.

Il secondo è stato finalizzato alla realizzazione di un libro “Leggi, viaggia e colora l’Italia”, nato per volere di viaggipiccoli.com nei giorni in cui il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, colorava le regioni d’Italia per l’emergenza Covid. “L’obiettivo – prosegue Astorino – è stato quello di cambiare i colori della paura in colori della scoperta. Ne è venuto fuori un libro, la cui pubblicazione è stata finanziata anche grazie al nostro supporto con la vendita dei panettoni solidali, che racconta l’Italia e le sue leggende ai bambini, un progetto per stuzzicare la loro curiosità e tenere viva la loro creatività in questo momento in cui la vita di tutti è cambiata ”. Una pubblicazione concretizzatasi grazie alla collaborazione di vari family travel blogger che raccontano storie che aiutano a viaggiare con la fantasia e a sentirsi sempre liberi.