Zicchinella: ‘Grazie Europa e Italia per questo vaccino gratuito per tutti. Oggi si fa la storia’

Davide Zicchinella non vede l’ora di vaccinarsi. Il consigliere provinciale e primo cittadino di Sellia raccoglie l’appello insigni rappresentanti della politica italiana e dice come la pensa sui vaccini:

“Ho già comunicato ufficialmente la mia disponibilità alla vaccinazione in qualità di operatore sanitario del territorio. Nessun dubbio. Nessuna incertezza. Spero mi chiamino presto. Per proteggere mio figlio e i miei piccoli pazienti. Viva la Scienza! Grazie #Europa grazie #Italia per questo vaccino gratuito per tutti. Oggi si fa la storia… 27 dicembre 2020 #vaccineday”.