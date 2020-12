Il Lions Club Catanzaro Host: vicinanza al S. Anna Hospital

Il Lions Club Catanzaro Host esprime la propria vicinanza al personale del Sant’Anna Hospital per i momenti di apprensione che sta vivendo in queste ore riguardo al futuro di questa importante struttura ospedaliera.

“Il Sant’Anna è un presidio essenziale per la sanità calabrese e per i cardiopatici dell’intera regione – afferma il presidente del club service, Antonio Scarpino – E’ un punto di riferimento per il territorio sin dagli anni ’60, quando venne creato, su iniziativa del professor Francesco Frontera, come clinica ostetrico ginecologica, ed è poi cresciuto nel tempo, fino a diventare una preziosa risorsa.”

“Perdere questa eccellenza – continua Scarpino – sarebbe un’ingiustizia per i tanti pazienti seguiti e i 300 dipendenti che hanno sempre lavorato con passione e dedizione. Sino a 20 anni fa, si andava fuori per problemi cardiaci. Ora, invece, grazie a realtà come il Sant’Anna Hospital, possiamo farci assistere con serenità e sicurezza e, per questa ragione, è stato coniato il motto “Sant’Anna nel cuore”.

“Il Lions ha a cuore il San’Anna – sottolinea Antonio Scarpino – Chiediamo alle istituzioni di far rete per risolvere al più presto le questioni in sospeso. E’ un dovere verso una squadra di eccellenti professionisti, dai medici, agli infermieri, dai tecnici agli operatori sociosanitari, è un impegno nei confronti dei calabresi che meritano una sanità di qualità, come quella del Sant’Anna.”