Sant’Anna, recuperare la dimensione politica di un corto circuito pericoloso. Il 5 gennaio incontro con i vertici Asp

Necessità di recuperare una dimensione politica di un corto circuito che sta mettendo fuori gioco una eccellenza come il Sant’Anna. E’ stato questo il senso della conference call organizzata dall’attuale management della struttura alla presenza della delegazione parlamentare calabrese. Nell’attesa che il prossimo 5 gennaio il Cda incontri i vertici dell’Asp per quella che sembra essere la prima interlocuzione dopo mesi. Una riunione a cui la senatrice Vono ha auspicato di poter partecipare con tutta la delegazione parlamentare.

Al netto della salvaguardia dei livelli lavorativi e del capitale umano della struttura, composto anche dai pazienti, i parlamentari partono, nei loro interventi, dalle iniziative già messe in campo, come le lettere inviate al ministro per chiedere un tavolo di confronto. Piena solidarietà da parte di Wanda Ferro, che ha sottolineato la necessità di tutelare subito i lavoratori , ma poi di trovare una soluzione definitiva. Una soluzione che non sarà immediata è evidente, ma deve essere quella che consolida l’eccellenza della struttura.

Bianca Laura Granato ha chiesto “Cosa dovremmo dire al commissario Latella davanti alle prescrizioni evidenziate dall’Asp il 22 dicembre”. Il direttore sanitario Capomolla, ha rassicurato che tutto sarà messo a posto nel tempo concesso e anche sul punto che sembra più complicato, quello del rilascio del certificato di agibilità che, ha detto Capomolla, dipende dalla pubblicazione del nuovo regolamento sul Burc.Ma il nuovo Cda ha continuato a sottolineare la mancanza di interlocuzione con gli enti preposti.

Enza Bruno Bossio ha detto : “L’eccellenza del Sant’Anna ha permesso l’immigrazione verso il sud e questo è un bene che dobbiamo tutelare tutti quanti. Non capisco: perchè dal 2015 non c’è stata risposta al rinnovi dell’accreditamento? Come mai la precipitazione è arrivata solo adesso? Noi come parlamentari calabresi possiamo fare rete e vincere solo se sappiamo bene che ruolo possiamo svolgere; noi possiamo intervenire a livello legislativo, siamo intervenuti col decreto Calabria ma vorrei capire cosa possiamo fare concretamente?

Le accuse di Roberto Occhiuto sono tutte rivolte verso un sistema regionale farraginoso che forse non permette neanche l’accreditamento delle strutture pubbliche. “Le responsabilità penali di qualcuno vanno accertate ma quello che è successo non può distruggere una delle eccellenze nella sanità calabrese determinando un aumento della mobilità sanitaria e quanto ne consegue” E comunque, ha concluso Occhiuto è indispensabile attivare subito il ministro Speranza.

Di grumo burocratico ha parlato Antonio Viscomi nel suo intervento, che ha evidenziato come la fase più complicata, non sia l’accreditamento, ma la matassa amministrativa, parte della quale è sotto la lente di ingrandimento della Procura, ma che ancora non è chiara nella sua interezza.Dello stesso tenore, rispetto del buon senso e delle regole, ma anche necessità di sbrigarsi, anche gli altri interventi come quelli di Misiti, Vono e Nesci.