Spirli’, “Su vaccini stiamo accelerando”

“Perche’ dire cose che non sono? E’ iniziata la campagna di vaccinazione su tutto il territorio

nazionale, abbiamo gia’ comunicato che la prima fase e’ destinata a tutto il personale sanitario di tutti gli ospedali pubblici privati e agli anziani ricoverati nelle case di riposo, per un totale di circa 60mila persona da vaccinare entro il mese di gennaio”. Lo ha detto il presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nono Spirli’, in una diretta Facebook, rispondendo ai messaggi di alcuni utenti che evidenziavano gravi ritardi nella campagna di vaccinazione anti Covid 19 in Calabria.

“Sono arrivate – spiega Spirli’ – le prime 280 dosi nella giornata simbolica del Vax Day, poi sono arrivate 15.200 dosi per una parte del personale sanitarie e la distribuzione e’ iniziata nei giorni delle feste, con maggior lentezza per il semplice motivo che non tutto il personale sanitario era attivo in quelle ore. Gia’ da ieri – prosegue il presidente facente funzioni della Regione Calabria – siamo arrivati ad avere i primi numeri interessanti, oggi sicuramente iniziano le

vaccinazioni piu’ corpose di tutto il personale sanitario che dev’essere vaccinato. Dopo di che si continuera’, man mano che il governo centrale mandera’ le dosi, e saranno somministrate a

tutti colo che ne hanno necessita’ e a tutti colo che ne hanno diritto. Noi sicuramente saremo tra gli ultimi, ma questa campagna di vaccinazione durera’ per tutto l’anno, quindi

abbiamo tempo e modi di vaccinarci tutti quanti perche’ – conclude Spirli’ – il vaccino va fatto”.