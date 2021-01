Vaccini troppo lenti, aut aut della Regione Calabria alle Aziende sanitarie

Le operazioni di somministrazione sui sanitari in priority list vanno decisamente a rilento, e così la Regione Calabria è pronta ad avocare a se la prima fase delle vaccinazioni. E’ il concetto espresso dal dottor Antonio Belcastro, dirigente responsabile dell’emergenza Covid designato dal dipartimento salute presso la Cittadella regionale di Catanzaro. Negli ultimi giorni in Regione sono state appena 453 le dosi di vaccino inoculate, a fronte delle 12.995 unità ricevute. Ed oggi ne arriveranno altrettante. La percentuale è del 3,5% piuttosto demoralizzante che porta la Calabria tra i fanalini di coda nazionali. “Al di là delle feste – ha dichiarato Belcastro – a determinare questa inaccettabile lentezza è stata forse la paventata alternanza di nuovi commissari, che ha in pratica delegittimato gli attuali”.Oggi però i vertici regionali hanno indetto una nuova riunione con le aziende sanitarie provinciali. Probabile l’aut aut: o si recupera o il dipartimento avoca l’organizzazione delle vaccinazioni, che dovrebbero pertanto ripartire a ritmi serrati.