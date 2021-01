Il Sant’Anna Hospital ricorre contro gli atti dell’Asp e chiama in causa la Regione

“Le argomentazioni addotte non paiono fondate e si palesa così la necessità di resistere in giudizio”. Con queste parole la Regione Calabria ha nominato i difensori che la rappresenteranno in giudizio. La questione è quella che riguarda la vicenda del Sant’Anna hospital che ha chiesto (avvocato Alfredo Gualtieri) l’annullamento degli atti dell’Asp che, alla vigilia di Natale, hanno di fatto interrotto le prestazioni della clinica da erogare in regime di convenzione. Un ricorso annunciato che ora prende forma nelle carte.

In particolare si contesta la legittimità dell’azione di chi ha firmato il provvedimento e che, secondo il management non aveva titolo a farlo, pur se, emerge sempre dalle carte, nei mesi immediatamente precedenti lo stesso funzionario Asp, era stato l’interlocutore della clinica stessa anche per ciò che riguardava i budget assegnati e spesi. “Non solo – si legge nel testo del ricorso – infatti – non spetta alla “incompetente” Azienda Sanitaria dichiarare che la Struttura è priva di “accreditamento” (semmai alla Regione o a chi, per essa, esercita i poteri al momento), quanto anche lo assunto è palesemente errato e una seria “istruttoria” avrebbe potuto chiarirlo alla stessa A.S.P. che ha preferito, invece, “far da sola”, e rendere, così, anche immotivato l’atto. Come dovrebbe essere noto, infatti, il processo accreditamento è lo strumento normativo attraverso il quale le strutture pubbliche e private ed i professionisti autorizzati possono erogare prestazioni sanitarie o sociosanitarie per conto del Sistema sanitario nazionale. La fase autorizzativa identifica i requisiti minimi organizzativi, tecnologici e strutturali per il funzionamento del modello gestionale; l’istituto dell’accreditamento valuta gli standard di qualità del processo sanitario autorizzato”.

“In data 23.12.2020 – si legge più avanti nel ricorso – l’ASP ha comunicato all’azienda le conclusioni -della Commissione ASP rassegnate il 10.12.2020: parere favorevole con prescrizioni. Il combinato disposto di quanto sopra e della documentazione prodotta evidenzia che: 1. il comportamento aziendale nel processo dell’accreditamento è stato sempre aderente alla norma. 2. L’azienda ha soddisfatto tutti i punti della norma richiesti dal processo dell’accreditamento 3. Ritardi e disguidi sono da ricercare nella processo burocratico dell’ASP di Catanzaro e/o del Dipartimento regionale. Se ritardi ci sono stati, quindi, non sono certo addebitabili alla Casa di Cura”.

Il CdA è in viaggio verso Reggio Calabria dove oggi si terrà l’audizione in commissione sanità. Intanto, da indiscrezioni, si apprende che il sindaco Abramo avrebbe incontrato, se pur in via informale, alcuni lavoratori e professionisti della clinica.