Vaccinazioni, il sindaco di Sellia: “Coinvolgere medici di base”

Coinvolgere i medici di famiglia nel contrasto al Covid-19. Lo auspica senza indugi il consigliere provinciale Davide Zicchinella. Il medico prestato alla politica non si ferma alle sole analisi: avanza proposte, indica strategie.

Scrive in una nota stampa il primo cittadino di Sellia: “Mi sono reso disponibile ad effettuare i vaccini antinfluenzali preso i miei ambulatori di Pediatra di Famiglia. Ho dato, in esecuzione ad un accordo nazionale, la stessa disponibilità ad effettuare tamponi rapidi per alleggerire il carico del Dipartimento di Prevenzione. Sono disponibile, al di fuori dei miei orari lavorativi, a fare la mia parte per accelerare la somministrazione del #Vaccino contro il virus Sars-Cov-2. Ovviamente a titolo gratuito. Questa sarà la Pec che invierò oggi alla mia Asp con cui lavoro in convenzione. Quella di Catanzaro.

Credo che ognuno, nel suo piccolo, possa dare una mano concreta per essere costruttore di comunita’”