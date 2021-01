Vertenza S.Anna: “A Reggio per incontrare Asp e commissario. Entrambi assenti”

di *Alessandro Testa

Ieri sera, un nostro amico e compagno di lavoro, dipendente del S. Anna Hospital da molto prima che io arrivassi, ha avuto una crisi cardiaca.

In altre circostanze ce ne saremmo presi cura noi, come è giù accaduto in passato; invece non possiamo perché l’ospedale è chiuso, fermo, clinicamente morto e il nostro amico ha passato una notte intera al pronto soccorso dell’ospedale Pugliese e solo oggi, mentre scrivo queste righe, verrà sottoposto ad accertamenti. Verrà curato, e siamo convinti che verrà curato bene, dagli stessi colleghi che normalmente ci avrebbero proposto lo stesso paziente o un altro nelle stesse condizioni per il ricovero da noi.

A lui e alla sua famiglia l’augurio di pronta guarigione.

A lui e a tutti noi l’amara constatazione che ancora una volta siamo stati presi in giro. Era accaduto prima di natale quando il commissario della ASP aveva ricevuto i dipendenti promettendo loro una riunione mentre nel cassetto era già pronta la letterina di Natale.

Era accaduto in piazza quando a ricevere i vertici di una delle maggiori realtà economiche della Calabria era stato un vicario del Prefetto: come quando vai dal Papa ma non conti nulla e allora ti riceve un monsignore che ti regala il rosario.

È accaduto stamattina, a Reggio Calabria, dove gli unici a presentarsi alla riunione sono stati quelli che prendono il gettone di presenza, oltre naturalmente ai rappresentanti del S. Anna. Assenti il commissario Longo e i vertici ASP. Che pure loro sono pagati per fare ordine e risolvere i problemi della sanità calabrese: evidentemente lo fanno dalla scrivania, o da casa propria, in smart working come si addice ai tempi. Di sicuro non hanno ritenuto che il S. Anna sia una questione sanitaria.

Loro, come tutti i maggiorenti calabresi e i politici sanno che basterà loro alzare il telefono per ricevere cure adeguate, che più d’uno si inchinerà per servirli.

Mi chiedo perché continuiamo a chiamarli servitori dello stato: non siamo noi lo stato?

Forse no, forse lo stato sono loro, l’etat c’est moi, e noi contiamo come i romani apostrofati dal Marchese del Grillo in fuga. Forse ci siamo sbagliati e siamo noi a doverli servire, a sopportare la loro assenza, la loro pervicace ritrosia a prendere decisioni. Si negano come se non dovessero dar conto ai calabresi di ciò che fanno, e a questo punto penso sia davvero così.

La montagna ha partorito il topolino, si dice, ma in questo caso a Reggio c’erano solo le formiche. La montagna è rimasta dov’è, a guardarsi in qualche specchio e a dirsi quanto sono bello, quanto sono servitore dello stato.

Il nostro amico è solo il primo, preparatevi ad affollare le liste di attesa.

*cardiochirurgo S.Anna