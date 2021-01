A Belcastro screening anti Covid per personale scolastico: tutti negativi

Non rinuncia a priori a nessuna strategia anti Covid il Comune di Belcastro, primo cittadino Antonio Torchia.

Ieri, martedì 5 gennaio 2021, nello spazio adiacente la strada provinciale, sono stati effettuati, nell’arco dell’intera giornata, 60 test antigenici rapidi ai lavoratori delle scuole (docenti e personale Ata) e a tutti gli studenti belcastresi dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

L’esito è stato confortante per gli adulti e per i più piccoli: negativo.

La misura cautelativa e preventiva è stata promossa con il solo contributo economico del Comune di Belcastro con la campagna di prevenzione “Rientriamo a scuola in sicurezza”.

Anche a Belcastro, come da ordinanza regionale, domani non ci saranno in presenza alunni della primaria e secondaria di primo grado, ma resta la buona pratica alla voce screening e restano i dati oggettivi del tracciamento che allontanano ansia da contagio dall’ intera comunità belcastrese. A volte anche i piccoli comuni fanno grandi cose.