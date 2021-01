Sant’Anna, domani l’incontro tra management e capigruppo del Consiglio comunale

Si terrà domani alle ore 12 presso il Sant’Anna hospital l’incontro con il management per discutere delle problematiche inerenti la struttura.

L’invito è stato rivolto ai capigruppo del Consiglio comunale dal presidente del civico consesso Marco Polimeni. L’attenzione degli inquilini di Palazzo de Nobili si concentra, dunque, su una problematica che, da ormai diversi giorni, tiene banco destando molta preoccupazione sia per i pazienti che per i tanti lavoratori della struttura.