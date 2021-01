Sant’Anna, l’arcivescovo Bertolone: ‘Preoccupato per i lavoratori e per il sistema sociosanitario’

L’arcivescovo della Diocesi di Catanzaro-Squillace, monsignor Vincenzo

Bertolone, esprime profonda preoccupazione per l’evoluzione delle vicende

riguardanti – nel suo complesso – il sistema sanitario e socio-assistenziale sanitario, con la crisi in cui sono state ricacciate alcune delle principali strutture del territorio, da sempre all’avanguardia per professionalità e qualità dei servizi. “Le vicissitudini che praticamente da sempre interessano, ad esempio, la “Fondazione Betania”, e che da ultimo hanno toccato ed ora rischiano di travolgere persino un polo di eccellenza unanimemente apprezzato quale il “Sant’Anna” – dice monsignor Bertolone – destano timore non solo per le sorti di centinaia di lavoratori, ma anche per l’integrità di un sistema sociosanitario già depotenziato e che adesso potrebbe perdere ulteriori pezzi, fino a scomparire del tutto”. Aggiunge l’Arcivescovo di Catanzaro-Squillace: “Il baratro sembra avvicinarsi per le incomprensioni tra istituzioni e per questioni burocratiche. Il ripristino della legalità è fondamentale: si accertino eventuali colpe responsabilità e si ristabilisca in maniera ferma e chiara la correttezza delle regole. Al tempo stesso, si assicuri l’operatività di un settore e di centri indispensabili per la salute e l’assistenza”. Conclude monsignor Bertolone:”Confidiamo in un’assunzione di responsabilità che porti ad evitare quello che sarebbe uno scempio, una ferita ad una terra già sanguinante e priva di servizi essenziali, soprattutto nel campo della sanità e dell’assistenza socio-sanitaria. Occorre uno sforzo per salvaguardare posti di lavoro, strutture e servizi fondamentali per la Calabria”.