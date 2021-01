Vaccini, medici calabresi contro il commissario Longo: Ci sentiamo offesi

“Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di Rientro del settore sanitario della Regione Calabria è con stupore e rammarico che abbiamo appreso il Suo pensiero secondo il quale i motivi dell’essere la Calabria all’ultimo posto tra le regioni per numero di soggetti vaccinati al Covid19 sia da individuare nella mancata disponibilità dei medici a vaccinarsi”. I presidenti di tutti gli ordini dei medici della regione Calabria hanno deciso di scrivere al neo commissario Guido Longo per appalesare come “una tale affermazione, oltre che assolutamente infondata, è soprattutto offensiva per una categoria che fin dall’inizio della pandemia è stata ed è in prima fila nella lotta al Virus, adoperandosi con coraggio, abnegazione e spirito di sacrificio, anche mettendo a repentaglio la propria incolumità fisica (non le saranno sfuggiti i tanti colleghi morti nell’adempimento del proprio dovere). La Categoria invece si è resa oltremodo disponibile a proporsi da medici vaccinatori in modo da poter eseguire postazioni vaccinali ulteriori per tutti gli iscritti agli ordini (libero professionisti , medici ed odontoiatri ecc)”. I medici calabresi passano poi al contrattacco: “Tutto ciò, nonostante le ‘inefficienze’ (ad essere buoni) del Sistema sanitario regionale e l’incapacità dei suoi vertici di assicurare ai calabresi i dovuti servizi essenziali, mettendo a disposizione degli operatori strutture ed organigrammi adeguati e sufficienti. A questo proposito è di oggi la notizia che la Calabria continua ad essere ultima tra le Regioni per i Lea assicurati ai propri cittadini. Lea che, addirittura, risultano in decremento rispetto all’ultima rilevazione”. Suggeriscono, infine, al commissario di “vigilare e usare i suoi poteri per efficientare le strutture e i servizi necessarie ad affrontare la crisi epidemica in corso, come ci si aspetta da una Regione di una grande democrazia Europea e come i medici e cittadini calabresi meritano ed hanno diritto”, hanno concluso.