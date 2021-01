Riccio: Istituzioni intervengano per consentire al Sant’Anna la ripresa delle

La gravissima situazione nell’ambito gestionale e di conduzione della Sanità del capoluogo di Regione ha messo ancor più in evidenza l’incapacità e l’incompetenza che regna sovrana sia sotto il profilo politico che sotto quello squisitamente dirigenziale, nonostante le laute indennità dei nostri rappresentanti politici che occupano gli scranni di Senato, Camera e Consiglio e Giunta Regionale ed i notevoli stipendi (arricchiti ulteriormente da indennità di incerti risultati) elargiti ai Dirigenti del Dipartimento della Salute e non solo. E’ quanto si legge in un comunicato del consigliere comunale Eugenio Riccio. Negli ultimi giorni, al di là della grave crisi procurata dal COVID 19 ed amplificata dalle inefficienze del sistema nazionale e locale, assistiamo a due circostanze che minano pericolosamente la tenuta di quei diritti di salute e

collaborazione che pure sono Costituzionalmente sanciti.

La prima è riferita al depotenziamento della Università “Magna Graecia” a causa dell’apertura di un corso di Medicina e Ingegneria presso la UNICAL (Università di Cosenza) che di fatto apre una vera e propria guerra dei poveri ( i poveri ovviamente sono i cittadini calabresi) e soprattutto contribuisce al continuo logoramento del tessuto sociale economico e culturale del territorio catanzarese iniziato con l’inopportuna tripartizione della provincia che, è doveroso ricordare, ha indebolito inopinatamente Catanzaro a favore di Reggio e Cosenza al solo scopo di soddisfare celati interessi dei politici dell’epoca. La seconda e, forze più grave circostanza, è riferita alla condizione della conosciutissima clinica Sant’Anna Hospital, le cui attività sono state sospese a far data dal 28 dicembre 2020. Sant’Anna Hospital è da anni un riferimento fondamentale, anzi indispensabile per la cura delle patologie cardiovascolari, essendo l’unico presidio calabrese altamente specializzato nell’erogazione di servizi legati alla Cardiochirurgia e risultando fra i più importanti d’Italia per numero di interventi realizzati (circa 1000 ogni anno) e di vite umane salvate. Oggi molti pazienti, in gravi condizioni di salute e già inseriti in lista per essere operati, si ritrovano, ex abrupto, a non sapere quale sorte li toccherà, a quali altri centri cardiochirurgici italiani dovranno urgentemente rivolgersi per essere operati e quali tempi e sacrifici dovranno sopportare per avere la speranza di salvarsi la vita, alimentando di fatto quella migrazione sanitaria che a detta degli esperti rappresenta la prima voce del deficit di bilancio atteso che gli altri due centri cardiochirurgici che insistono sul territorio regionale, ossia il Policlinico Universitario Mater Domini e l’Ospedale di Reggio Calabria, non sono nelle condizioni di poter assorbire il drammatico e paventato “esodo” sopra menzionato.

Allora è il caso che le istituzioni tutte intervengano in maniera integrata , legittima e risolutiva per consentire al Sant’Anna Hospital la ripresa delle importanti attività sanitarie !!! Soprattutto la politica che occupa la stanza dei bottoni, dovrà impegnarsi così come ha fatto per la Fondazione Campanella, che pur non producendo nulla di sanitario, ha ricevuto attenzioni e denaro

pubblico , con la differenza che il Sant’Anna Hospital salva vite umane mente la Fondazione Campanella ha creato discriminazioni, privilegi e rendite di posizione!

Il Consiglio Comunale di Catanzaro ha l’obbligo morale e politico di discutere e dibattere affinché:

1) si trovi una soluzione urgente ed immediata che garantisca la continuità delle prestazioni al Sant’Anna Hospital, salvaguardando sia la salute dei pazienti sia l’ubicazione a Catanzaro di tale indispensabile centro

cardochirurgico;

​2) la facoltà di Medicina e Chirurgia della UMG di Catanzaro non venga danneggiata dal neonato corso interateneo con UNICAL, chiedendo dunque un immediato confronto col Rettore Giovambattista De Sarro allo scopo di comprendere lo scenario possibile determinato da questa insana scelta, e come

porvi rimedio.

Bene ha fatto il Presidente del Consiglio Comunale di Catanzaro Marco Polimeni, sollecitato dai capigruppo e da diversi consiglieri comunali, a portare la discussione in aula su queste importantissime problematiche che attengono al futuro della nostra città.