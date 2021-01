Lions Clubs: appello delle circoscrizioni calabresi per tutelare le eccellenze sanitarie

Il Lions Clubs International è la più grande Associazione di Volontariato del mondo, presente in oltre 210 nazioni e rappresentata nel palazzo delle Nazioni Unite e nel Consiglio Europeo. Oggi i presidenti delle tre Circoscrizioni della Calabria rispettivamenteRoberto Iuliano area Calabria centrale, A. Monaco area Calabria del nord e A. Capria area Calabria del sud, insieme al Vice Governatore Francesco Scarpino, al Governatore del Distretto 108 Ya Antonio Marte ed al Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Catanzaro Avv. Antonello Talerico, lions che segue da vicino la problematica della Clinica Cardiochirurgica Villa S . Anna di Catanzaro, si rivolgono alle Autorità Sanitarie e Politiche Comunali, Provinciali e Regionali calabresi al fine di fare in modo che la suddetta clinica possa riprendere nuovamente ad erogare le prestazioni assistenziali sotto l’egida della sanità pubblica riconfermando l’accreditamento interrotto la vigilia di Natale 2020.

Le tre strutture cardiochirurgiche presenti nella regione calabrese non riescono a soddisfare, in termini numerici, l’elevato fabbisogno e la richiesta sanitaria in tale ambito. Un settore molto delicato dove non solo la salute ma soprattutto la vita del paziente è legata ai minuti ed alla immediatezza dell’intervento da attuare. Questi pazienti, in una consistente parte dei casi, non hanno il tempo di programmare “il viaggio della speranza” . Una clinica, quella di Villa S Anna, che opera nel settore da oltre un ventennio. Una clinica riconosciuta come una delle eccellenze della sanità calabrese. Una clinica che crea immigrazione sanitaria da altre regioni. Una clinica immersa nella “emergenza” del territorio con numeri e qualità al di sopra di ogni dubbio e di ogni parametro.

Una clinica che non si può pensare di fermare da un giorno all’altro perché tale decisione di fatto si traduce nel rischio certo della vita di tanti cittadini calabresi e di fuori regione. In un settore che non è pensabile una alternativa a breve o medio termine se non con la conseguente lievitazione del numero delle vittime. Di certo le altre strutture esistenti nel territorio, validissime, non riuscirebbero a soddisfare la richiesta nel settore. Altrettanto validi gli altri aspetti del problema e fra i principali la salvaguardia del posto di lavoro degli addetti sanitari e non sanitari che operano nella stesa struttura: oltre 300 professionisti dei vari settori (medici, infermieri, Operatori Socio Sanitari, tecnici e personale vario). Ulteriore e considerevole aspetto è l’indotto economico che ruota intorno alla struttura apportando beneficio alla economia cittadina, provinciale e regionale. Confidiamo nel buon senso delle Autorità Politiche e Sanitarie ed in particolare del Presidente della provincia Sergio Abramo, del Commissario Prefettizio dell’ASP di Catanzaro Luisa Latella, del Commissario alla Sanità Guido Longo ed del Presidente f.f. della Regione Calabria Nino Spirlì .

Auspichiamo che queste Autorità facciano il possibile per trovare quella soluzione più consona, tanto attesa dalla popolazione di una regione già provata sotto il profilo sanitario. Possano quindi dimostrare le Autorità chiamate in causa quell’alto profilo morale e quell’agire illuminato che palesi nei fatti l’interesse verso l’anello più debole di questa vicenda: il paziente cardiopatico calabrese. Non distruggete una Clinica che ha operato con riconosciuta eccellenza nel Sud Italia. Trovate il modo , nel rispetto delle leggi e delle regole, di riconfermare l’accreditamento interrotto. Lasciate continuare a lavorare quel personale che ha salvato e che continuerà a salvare, se voi lo consentirete, centinaia di cittadini calabresi e non solo calabresi. Il popolo calabrese ha bisogno e merita le eccellenze sanitarie.