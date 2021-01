Spirlì: ‘Sulle vaccinazioni la Calabria sta accelerando’

“Non siamo messi male. L’inizio della campagna e’ combaciato con la sostituzione dei vertici di tutte le aziende sanitarie e ospedaliere della Calabria. Siamo oltre il 40%, con i nuovi commissari che sono arrivati proprio oggi nelle aziende ricomincia subito il piano vaccinale in maniera piu’ concreta”. A dirlo e’ stato il presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirli’, a “Oggi e’ un altro giorno” su Rai 1, con riferimento all’andamento delle vaccinazioni anti Covid, rispetto alle quali la Calabria presenta dati tra i piu’ bassi in Italia. “Prima – ha osservato Spirli’ – iniziava il piano vaccinazioni ma non c’erano i responsabili azienda per azienda. Laddove il commissario era rimasto lo stesso, come al Gom di Reggio, e’ stato quasi completato il personale, ma le altre aziende non avevano il commissario, ed e’ chiaro che se non c’e’ chi decidem la confusione si crea. L’urgenza delle sostituzioni c’e’ stata perche’ i vecchi commissari erano scaduti e il ministro della Salute e il governo hanno affrettato la nomina dei nuovi daparte del commissario ad acta, che pero’ poteva nominarli solo d’intesa con il presidente della Regione. Poiche’ – ha spiegato il presidente ff della Regione – non si stava parlando di bruscolini ma dei nuovi responsabili della sanita’ calabrese, ci siamo dovuti necessariamente prendere quei due giorni di tempo per poter valutare i curriculum e scegliere i migliori”. Spirli’ ha poi evidenziato: “Siamo sempre sempre andati dritti come un treno, la Calabria ha superato momenti gravissimi anche nell’isolamento da parte del governo. Ricordo quando siamo rimasti senza commissario ad acta perche’ un comico veniva sostituito con un altro comico. Finite le comiche e finite le farse, adesso – ha concluso il presidente ff della Regione – si lavora”. (Agi)