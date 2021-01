Somministrazione Vaccinazione Covid, la Calabria di nuovo all’ultimo posto in Italia

In attesa che vada a regime il piano vaccinale approvato ieri dal Commissario Sanità Guido Longo: sono 13681 gli antidoti anticovid somministrati in Calabria secondo quanto riportato nel report del Ministero della Salute aggiornato a questa mattina alle 10.28. Si tratta, al netto di eventuali ritardi di comunicazione, del dato più basso in Italia in rapporto alle dosi ricevute: solo 34.8% tenendo conto che sono al momento disponibili 39280 vaccini Pfizer-Biontech per la nostra regione.

Tanto per dare l’idea la media nazionale è del 56.9% (800.730 somministrazioni su 1.406.925 dosi), la provincia autonoma di Bolzano che è penultima in graduatoria è al 37.6%

Tornando al dettaglio della nostra regione a ieri sera erano stati vaccinati 6853 donne e 6828 uomini.

Questa la divisione per fasce di età 16-19 anni: 5 vaccini somministrati, 20-29 anni: 791, 30-39 anni: 2126, 40-49 anni: 2846, 50-59 anni 4183, 60-69 anni 3498, 70-79 anni: 161, 80-89 anni:58 over 90: 13