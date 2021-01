Sellia Marina, il sindaco sui social: screening gratuito per personale scolastico

Screening gratuito da tampone antigenico su base volontaria per docenti, educatori, personale Ata, addetti di segreteria. Ne dà notizia su facebook il sindaco di Sellia Marina Francesco Mauro.

L’obiettivo- scrive il primo cittadino – è quello di tutelare sempre di più la comunità scolastica da possibili contagi da Covid-19.

Lo screening antigenico sarà esteso anche agli Amministratori, Dipendenti e Operatori Comunali.

Lo screening avverrà domani 16 Gennaio 2021 -dalle ore 9:00 alle ore 12:30 sede Comunale in Via San Francesco da Paola-, e sarà eseguito da volontari AVIS Sellia Marina (personale Medico, Biologi, Infermieri) sotto l’egida del Comando della Polizia Locale.