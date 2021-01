Virtual Open Day, ultimo appuntamento questo pomeriggio con il Liceo Classico “Galluppi”

Tre indirizzi: Classico tradizionale, Giuridico-economico, Internazionale Cambridge. Una scuola attenta al benessere dei propri studenti, capace di offrire un progetto didattico che mira alla formazione complessiva dei ragazzi. Il Liceo Classico “Galluppi” è una scuola di tradizione della città di Catanzaro che, negli anni, ha saputo rinnovarsi coniugando proprio la tradizione con una didattica innovativa e di qualità.

“Il futuro ha un cuore antico” è il suo slogan che riassume molto bene l’intento di coltivare gli studi classici con un’offerta formativa completa in cui alla proposta curriculare si associa una robusta attività progettuale e trasversale che permette allo studente di poter proseguire gli studi universitari in qualsiasi tipo di facoltà. Alle 18:00 di questo pomeriggio il Liceo Classico “Galluppi” sarà ospite dell’ultimo appuntamento del “Virtual open Day” di Catanzaroinforma, presentando la propria offerta formativa. Per seguirlo basterà collegarsi sull’home page del giornale.