Ospedali di Catanzaro tra seconde dosi del vaccino e nuovi ricoveri

E’ iniziato a Catanzaro il richiamo per i primi vaccinati Pfizer/BioNTech contro il Covid-19. All’ospedale Pugliese sono gia’ state somministrate le prime dosi al personale medico-infermieristico mentre prosegue la vaccinazione sugli altri. “Ieri – ha dichiarato Lucio Cosco, direttore del centro Covid del Pugliese – abbiamo fatto il richiamo sia io che i miei collaboratori”.

Intanto i numeri del contagio continuano a crescere cosi’ come i ricoveri in entrambi i presidi della citta’. “Tra ieri e oggi – ha sottolineato Cosco – abbiamo avuto 40 positivi su 600 tamponi effettuati e questa mattina, se non avessimo dimesso alcuni pazienti, avremmo avuto molti degenti in piu’ ricoverati positivi al Coronavirus”. In questo momento, nel reparto Covid dell’ospedale Pugliese di Catanzaro, sono ricoverate 30 persone, mentre sono 26 i pazienti Covid ricoverati al Policlinico universitario del capoluogo.

Al “Mater Domini”, sede del polo vaccinale, i richiami sono iniziati oggi, ma il direttore del Centro Covid Carlo Torti, tra i primi ad essere vaccinati qualche settimana fa, alle prese con la recrudescenza del virus, fara’ il richiamo domani. “E’ dura – ha ammesso Torti – perche’ tra poco ci saranno altri ricoveri e conseguenti dimissioni. I posti letto sono 30 in totale”. (ANSA)