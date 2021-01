Vaccino Covid, in Calabria somministrate 20399 dosi

Al momento sono 20.399 le dosi di vaccino somministrate in Calabria al personale medico e socio sanitario, personale non sanitario e ospiti nelle rsa. La percentuale aggiornata, pari al 51,9% rispetto alla nuova dotazione per la regione (39.280) e riportata sul portale del ministero della Salute, colloca la regione ultima come somministrazioni. Nello specifico sono stati vaccinati 10.086 uomini e 10.313 donne. Le dosi sono andate a 17.530 unita’ di personale sanitario e socio sanitario, 2.719 personale non sanitario e 150 ospiti nelle strutture Rsa.