Pugliese Ciaccio, oltre 1500 dipendenti ricevono la seconda dose di vaccino

Sono già oltre 1500 i dipendenti sanitari, non sanitari, amministrativi e di aziende esterne che operano con costanza nelll’azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro ad avere ricevuto la seconda dose di vaccino Pfizer.

Ricordiamo che in tutto i dipendenti ad avere ricevuto la prima somministrazione del siero nei primi giorni della campagna vaccinale sono stati 1800 quindi il traguardo dell’immunizzazione dei lavoratori dell’Ao è molto vicino. Secondo quanto si è appreso inoltre la diffidenza o comunque i timori che avevano spinto un parte comunque minoritaria del personale, circa il 20 per cento, a non aderire alla prima fase inizia a diradarsi. Alcune decine di loro infatti avrebbero cambiato idea dando il loro assenso alla campagna.