“Assistenti sociali siano aggiunti ai soggetti da vaccinare prioritariamente”

Abbiamo appreso, con preoccupazione – fanno sapere gli assistenti sociali in una lettera inviata alla Regione Calabria e al commissario Longo – che il recente Piano Regionale Campagna di Vaccinazione Anti Sars – Cov -2 non comprende tra i professionisti che beneficeranno prioritariamente di questa profilassi gli assistenti sociali che lavorano al di fuori del comparto socio sanitario, quantunque siano chiamati ad operare con il pubblico ovvero a stretto contatto, se non addirittura presso il domicilio, di malati, disabili, persone anziane e non autosufficienti, nonché negli interventi che riguardano i minori. Per le ragioni di cui sopra, a tutela di una professione che, al pari di quelle sanitarie, garantisce la tenuta del Welfare e che anche durante l’emergenza sanitaria in essere non ha mai smesso di operare, chiediamo che si disponga un’immediata integrazione del citato Piano, estendendo anche ai colleghi, per quanto sopra a rischio, la possibilità di immunizzarsi con priorità confacente all’attività esercitata.