Petronà, anche la farmacia locale aderisce alla giornata di raccolta del farmaco

Anche quest’anno, la farmacia Capocasale di Petronà prenderà parte attiva alla giornata di raccolta del farmaco. Dal 9 al 15 Febbraio, sarà possibile fare un dono a chi ha bisogno perché vive nell’indigenza.

Tema dell’iniziativa è “Perché nessuno debba più scegliere se mangiare o curarsi.”

E ancora nelle motivazioni: “ Tanti stanno soffrendo gli effetti della crisi economica innescata da quella sanitaria. C’è chi ha perso il lavoro, chiuso la propria attività o subito una drastica riduzione del reddito. Chi già era povero ed è stato spinto in una condizione di ulteriore marginalità. Ora come non mai, è bene che chi può doni un farmaco.”

Anche Papa Francesco, nell’udienza del settembre 2020, ha parlato di giornata di raccolta del farmaco come esempio di generosità e condivisione dei bene.

Petronà dà il suo contributo e lo fa, come da indole filantropica, con trasporto ed empatia.