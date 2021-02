Policlinico: tre pazienti in terapia intensiva Covid, ma la situazione migliora

Si alleggerisce la pressione sul reparto di Terapia intensiva Covid del Policlinico “Mater Domini” di Catanzaro, in cui attualmente sono ricoverati tre pazienti, uno dei quali, arrivato in condizioni cliniche particolarmente gravi, dopo essere stato trattato con le tecniche di circolazione extra-corporea tramite l’Ecmo, ha fatto registrare un sensibile miglioramento ed ora, dopo essere stato staccato dal macchinario, respira da solo.

Proprio per l’utilizzo dell’Ecmo il policlinico universitario è centro di riferimento regionale per le insufficienze respiratorie ed è inserito nella rete Ecmo-net. Tra l’altro il reparto di Anestesia e Rianimazione è l’unico centro del Sud a trattare in Ecmo i pazienti covid, continuando ad assistere i pazienti non-covid. Nelle scorse ore è infatti stato ricoverato d’urgenza nel reparto di Rianimazione generale (non covid) un paziente di 60 anni trasferito in elisoccorso da Rossano a Germaneto in condizioni di insufficienza respiratoria acuta, sottoposto a trattamento con l’Ecmo.