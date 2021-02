La Giornata di Raccolta del Farmaco di Banco Farmaceutico durerà una settimana (dal 9 al 15 febbraio)

Quest’anno, la GRF si farà non solo nonostante la pandemia, ma a motivo della pandemia: a causa della crisi economica innescata da quella sanitaria, tante persone hanno perso il lavoro, chiuso la propria attività o subito una riduzione del proprio reddito. Chi, poi, era già povero è stato spinto in una condizione di ulteriore marginalità.

In questi giorni, sarà possibile acquistare uno o più medicinali da banco in una delle oltre 5.000 farmacie che, in tutta Italia, aderiscono all’iniziativa (riconoscibili dal fatto che espongono la locandina della GRF). I medicinali raccolti saranno consegnati agli oltre 1800 enti assistenziali convenzionati con Banco Farmaceutico. Si tratta di realtà che offrono cure e medicine gratuite a chi non può permettersele per ragioni economiche. La Giornata è resa possibile da oltre 20.00 volontari e da oltre 17.000 farmacisti.

A Catanzaro, la Giornata si svolgerà presso la Farmacia Mittiga sita in corso Mazzini, 27

tel. 0961/741156

Si invitano i cittadini a recarsi appositamente in farmacia per donare un farmaco.

I medicinali saranno consegnati alla Caritas Diocesana di Catanzaro – Squillace.