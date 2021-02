S.Anna, Tribunale sospende titolo su ” presunto debito con Azienda Ospedaliera Catanzaro”

L’avvocato Alfredo Gualtieri, legale di fiducia di Villa S. Anna SpA, – comunica Giovanni Parisi presidente del Cda della clinica – ha informato che il Tribunale di Catanzaro Prima Sezione Civile, in esito all’udienza svoltasi il 5/2/2021, ha sospeso l’efficacia esecutiva del titolo azionato dall’Azienda Ospedaliera di Catanzaro sul “presunto” credito di € 4.605.133,57 reclamato (per acquisto sangue ed emoderivati) nonostante fosse stata stipulata “transazione” pienamente ottemperata.

L’odierna pronuncia in merito alla vicenda, spesso enfatizzata e scientemente strumentalizzata per altri scopi, dimostra come la condotta del S. Anna sia stata aderente alla norma e che, semmai, temerarie e foriere di danno erariale sono le condotte dei promotori di dette azioni.

Nello specifico si rammenta che la vertenza riguardava la fornitura da parte dell’A.O. anni 2001-2006 per l’importo complessivo di euro 2.555.535 di prodotti emoderivati oggetto di specifica pronuncia del Tribunale Civile di Catanzaro del 6/11/2012. Nelle more del giudizio veniva stipulata tra Villa S. Anna SpA e l’A.O. “Pugliese Ciaccio” un atto di pre-intesa poi trasformatosi nella definitiva scrittura privata di transazione sottoscritta in data 16/06/2014.

Il contenuto dell’atto di transazione è stato regolarmente e correttamente adempiuto, tutti i pagamenti previsti sono stati regolarmente effettuati dal S. Anna, comportando l’abbandono dei giudizi pendenti da parte del legale dell’Azienda Ospedaliera per cessata materia del contendere.

Inopinatamente ed in maniera palesemente arbitraria, pur in presenza del citato accordo transattivo, in data 11/9/2020 l’Azienda Ospedaliera notificava al S. Anna atto di precetto per la somma di € 4.605.133 (!?)

Sorvolando, al momento, sull’ipotesi di atteggiamenti chiaramente vessatori nei confronti del S. Anna Hospital, si intende, oggi, richiamare il contenuto della pronuncia della Prima Sezione Civile Tribunale di Catanzaro laddove considera che …risulta documentazione attestante tanto l’avvenuta stipulazione della predetta scrittura privata quanto i pagamenti eseguiti dall’opponente in adempimento della medesima, per il complessivo imposto in essa dedotto.

Ciò al fine di rendere una comunicazione chiara e puntuale dei fatti come realmente accaduti.