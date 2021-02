Nuova protesta degli operatori del 118. Stavolta davanti alla sede dell’Asp di Catanzaro

Chiedono la corresponsione dell’indennità per i compiti aggiuntivi per quanto riguarda le ore di lavoro straordinario gli operatori del 118 che questa mattina hanno protestato davanti agli uffici dell’Asp di via Madonna dei Cieli a Catanzaro a pochi giorni da un altro sit in, davanti alla Cittadella Regionale. Sul tavolo c’è anche il mancato rinnovo del contratto di lavoro scaduto nel 2009. Ecco le videodichiarazioni raccolte sul luogo in cui si è svolta la protesta.