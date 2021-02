Vaccini, Spirlì: “Over 80 saranno vaccinati da medici di base. Presto protocollo d’intesa”

Gli ultraottantenni potranno essere vaccinati dal Covid dai medici di base. Lo rende noto in una diretta Facebook il presidente facente funzioni della Regione Calabria Nino Spirlì. Modalità e tempistica saranno stabilite secondo un protocollo che sarà firmato a breve con i medici e che prevederà anche la somministrazione a domicilio per soggetti non deambulanti. I cittadini con patologie importanti over 80 – secondo il governatore- comunque dovrebbero avere la possibilità di scegliere se optare per il medico di base o per l’ospedale hub di riferimento. Durante il suo ormai consueto appuntamento social live ha anche parlato di scuola.

“Molti istituti hanno aperto e abbiamo visto aumenti di contagi. Avere tutti i giovani in giro porta a un incremento dei casi. Non mi invento nulla, lo dicono gli esperti. Fosse stato per me -aggiunge rispondendo a un lettore – io le avrei chiuse per 15-20 giorni. O tutti dentro o tutti fuori. E tutti dentro non è possibile. Non lo consente la situazione sanitaria”. Spirlì considera invece una ipotesi da valutare la riapertura degli istituti a giugno o luglio se sarà epidemiologicamente ammissibile “Se ci saranno le condizioni è una possibilità che va valutata”.