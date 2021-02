Un docente positivo al Covid, sindaco di Girifalco chiude un plesso dell’Ic Scopelliti

Il sindaco di Girifalco Pietrantonio Cristofaro ha disposto con apposita ordinanza, la numero 32, la sospensione delle attività didattiche e amministrative del plesso scolastico dell’Istituto Comprensivo Scopelliti sito in via De Amicis, nonché delle classi della scuola primaria presenti nel plesso a partire da lunedì 22 febbraio fino a data da destinarsi”.

La decisione in seguito al caso di positività di un docente non residente nel centro del Catanzarese. “Conseguentemente alla sospensione della didattica in presenza – si legge ancora nella comunicazione – è stata disposta l’attivazione della didattica a distanza.

ed è stata già per lunedì, l’attività di screening al Covid 19 per studenti, docenti e personale scolastico, i cui nominativi saranno forniti dal dirigente scolastico”.

Un contagio anche tra i docenti dell’Istituto Majorana. Si tratta anche in questo caso di un soggetto non residente a Girifalco. Già effettuato – nessun ulteriore positività riscontrata- lo screening tra studenti e personale di questo istituto. Al di là dei casi legati alla scuola sono due i contagi accertati recentemente con test molecolare. Non sono state disposte altre quarantene oltre a quella ovviamente imposte ai soggetti positivi.