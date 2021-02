Coronavirus scuola, a Girifalco un ulteriore contagio in scuola media plesso De Amicis

Il Comune di Girifalco rende noto che nel corso dell’attività di screening al Covid 19 svoltasi stamattina, presso il triage allestito al campo sportivo, è emersa la positività di uno studente della scuola secondaria di primo grado già chiusa nei giorni scorsi

L’invito è quello di mantenere la calma. Sono state e continueranno ad essere disposte tutte le misure di sicurezza.

I familiari, gli amici stretti e i compagni di classe dello studente hanno già effettuato il test antigenico rapido nel corso della mattinata. Tutti questi test hanno dato esito negativo

In via precauzionale – ricordano – le attività didattiche ed amministrative in presenza del plesso scolastico dell’Istituto Comprensivo Scopelliti, sito in via De Amicis, resteranno sospese. L’attività didattica continuerà in modalità a distanza (Dad).

Il Plesso De Amicis sarà sottoposto alle operazioni di sanificazione ambientale.Tutti gli altri test antigenici rapidi degli studenti, dei docenti e del personale scolastico, effettuati stamattina, hanno dato esito negativo.