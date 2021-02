Dialisi del Pugliese-Ciaccio festeggia nonno Antonio per i suoi 90 anni

Giorno di festa per il compleanno di un paziente novantenne, Antonio Aracri, nel centro dialisi del Pugliese Ciaccio di Catanzaro. E’ associazione Aned a renderlo noto. Una mini festa organizzata dall’equipe di dialisi ospedaliera per far vivere momenti di intensa affettività nel centro, abitualmente di oggettiva sofferenza.

“Giorno di felicità e momento di riflessione – si legge in un comunicato dell’Aned associazione nazionale emodializzati e trapiantati – per tutti i pazienti dializzati calabresi, sia per alto livello di professionalità degli operatori sanitari che per i progressi scientifici in questa disciplina, tale da indurre fiducia e speranza per un futuro sempre migliore nonostante il momento critico del nostro sistema sanitario e la pandemia da Covid 19.

Significativo il compleanno del novantenne Aracri coincidente con il cinquantesimo compleanno della nefrologia e dialisi dell’ospedale Pugliese Ciaccio. Cinquant’anni di attività del centro AOPC catanzarese che tanta cura ha prestato ai tantissimi pazienti e anche provenienti da altre regioni vicine agli albori del centro, nato nel 1971. Aned, al proposito, appena possibile proporrà alla direzione aziendale di ricordare la ricorrenza con una apposita giornata di festa, Covid permettendo.