La vicenda del S.Anna Hospital “assurda e paradossale” finisce al Tg5

Finisce alla ribalta nazionale la vicenda del S.Anna Hospital, struttura sanitaria catanzarese, eccellenza nel campo della cardiochirurgia in attesa dell’autorizzazione della Regione Calabria a continuare ad operare nell’ambito del servizio sanitario regionale. Nell’edizione di ieri delle 20 del Tg5 si posto l’accento sulla “situazione paradossale e assurda”: in un momento storico in cui tanta gente è stata costretta a rinunciare a curarsi perchè negli ospedali si dà molto spazio al Covid una struttura rimane chiusa per questioni burocratiche.

In un servizio si è ricostruita la vicenda con il contributo di diversi pareri e punti di vista. Non di Asp e Regione che, secondo quanto sottolineato dall’inviato Marco Subert, non hanno voluto invece rilasciare dichiarazioni. In basso il servizio postato su Facebook.