Sant’Anna Hospital, entro sabato la firma del provvedimento di rinnovo dell’accreditamento

“Ottime notizie per il Sant’Anna Hospital. Dopo il verbale Ota positivo, ho incontrato oggi in Cittadella regionale, insieme al segretario USB Tonino Iiritano, il commissario ad acta Guido Longo. Il quale – afferma il consigliere regionale Francesco Pitaro – ci ha assicurato che nell’arco di pochissimi giorni, in ogni caso entro sabato, firmerà il provvedimento di rinnovo dell’accreditamento. Insomma, dopo mesi di ansie per le 300 professionalità che da mesi non percepiscono alcuna retribuzione, pazienti costretti ad emigrare, ostacoli burocratici e atteggiamenti politically incorrect, credo che siamo alla fine delle vicissitudini per un’eccellenza sanitaria che dovrà rapidamente riprendere le proprie attività e salvare vite”.