Sindacati Cgil e Aanao: Spirlì ci faccia conoscere i criteri adottati per scegliere gli esperti dell’Unità Crisi Covid

Ivan Potente dellla Dirigenza Sanitaria Area Vasta CZ-KR-VV del sindacato FpCgil. Anna Rotundo della dirigenza Sanitaria FpCgil AOU Mater Domini Fe ilippo Larussa del sindacato medici Aanao chiedono in una nota stampa” di conoscere quali siano i criteri adottati del Presidente f.f. Spirlì nella scelta degli esperti incaricati per l’Unità di Crisi regionale Covid 19. Riteniamo che tutti i calabresi abbiano il diritto di conoscere quali canoni siano stati dirimenti per la scelta, fossero anche solo quelli di esser biondi piuttosto che mori. E’ atto dovuto per far comprendere come gli eventuali interessati debbano “prepararsi” per esser tenuti in considerazione. Attendiamo fiduciosi, insieme alla Calabria tutta, riscontro”.