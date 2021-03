S.Anna Hospital, ancora protesta dei lavoratori davanti alla Cittadella

Si sono ritrovati questa mattina davanti la Cittadella regionale i lavoratori del Sant’Anna Hospital che da giorni attendeno risposte sulla firma del commissario ad acta della sanità in Calabria per porre fine alla crisi della struttura di eccellenza cardiologica. Firma che ad oggi non è ancora arrivata ed è per questo che è scattata l’ennesima e pacifica forma di protesta.