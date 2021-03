Azienda ospedaliera Catanzaro, il commissario Longo non approva i bilanci 2018-2019

Il commissario ad acta della sanita’ calabrese, Guido Longo ha decretato la non approvazione dei bilanci d’esercizio 2018 e 2019 dell’azienda ospedaliera “Pugliese Ciaccio” di Catanzaro. Tra le principali criticita’ riscontrate all’esito dell’istruttoria della struttura commissariale e cristallizzate in due decreti adottati nei giorni scorsi da Longo febbraio, spiccano soprattutto le perdite d’esercizio registrate dall’Ao catanzarese.

Nel primo decreto si evidenzia che il bilancio d’esercizio 2018 (riformulato) dell’azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro “presenta una perdita pari a -23.135.464,31 euro (prima formulazione euro 20.469.291,23) in misura maggiore rispetto all’anno precedente (anno 2017 -12.930.250,57 euro), a fronte del risultato (-5.781.000,00 euro) del bilancio di previsione. La perdita d’esercizio, rapportata alle risorse assegnate, evidenzia la mancata coerenza con gli obiettivi dell’equilibrio economico finanziario”. Inoltre, con riferimento al bilancio 2018 dell’azienda “Pugliese Ciaccio” di Catanzaro è stato riscontrato dalla struttura commissariale – si legge ancora nel decreto – “il mancato rispetto del disposto sul contenimento della spesa consulenze sanitarie e non sanitarie”, inoltre l’azienda ospedaliera catanzarese “non ha operato nel rispetto delle disposizioni sul contenimento della spesa per il personale”.

E ancora – prosegue il decreto di Longo – “in fase di verifica della procedura degli ammortamenti, sono state riscontrate dall’Ufficio regionale delle criticita’ gia’ rilevate nei precedenti bilanci 2015, 2016 e 2017. Dalla verifica effettuata dall’ufficio regionale sul bilancio 2018 e emerso che sia pur apportate rettifiche dall’azienda, ai valori del Fondo ammortamento di alcune categorie di beni, le stesse non riportano i valori attesi da poter considerare superati i rilievi mossi sui criteri e metodi contabili operati nella procedura degli ammortamenti”.

Il commissario della sanita’ calabrese ricorda, infine che, “il collegio sindacale, con la relazione allegata al verbale del 18 settembre 2019, numero 11, ha espresso parere non favorevole al documento contabile esaminato” dell’azienda ospedaliera “Pugliese Ciaccio di Catanzaro. Analoghe criticita’ sono rilevate dal commissario Longo nel decreto di non approvazione del bilancio di esercizio 2019 dell’azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro, che presenta una perdita inferiore a quella del 2018, pari a -14,543 milioni. In entrambi i decreti, il commissario ad acta cita anche una recente pronuncia della sezione di controllo della Corte dei Conti dalla quale sono emerse criticita’ nella gestione contabile amministrativa dell’Ao catanzarese relativamente al triennio 2016, 2017, 2018. (AGI)