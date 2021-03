Questa mattina nel parcheggio dell’ospedale Giovanni Paolo II personale militare del secondo reggimento Aves Sirio ha realizzato una tensostruttura in coordinazione con l’Asp di Catanzaro dove verranno effettuati da personale sanitario i tamponi rinofaringei. La tensostrutture sempre secondo le disposizione Asp potrà essere impiegata successivamente come centro vaccinale.

«Arriva anche l’esercito per aiutare nella lotta con il Covid». La testimonianza online da parte del comitato 19 marzo che fotografa l’arrivo nei parcheggi del Giovanni Paolo II di Lamezia Terme dei “drive through” allestiti per effettuare i tamponi.

Il “Coordinamento Sanità 19 Marzo” ringrazia «il Reggimento Aviazione dell’esercito “Sirio” per essere in prima linea per tutelare la nostra salute», auspicando che la medesima modalità sia poi utilizzata anche per la vaccinazione di massa.