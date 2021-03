Lavoratori S.Anna Hospital, prosegue protesta. Alcuni issano bandiera sul tetto della Cittadella. Sit in a oltranza

Prosegue la protesta dei lavoratori del S.Anna Hospital davanti alla Cittadella Regionale in attesa di buone notizie sull’accreditamento della struttura sanitaria. Dopo il corteo di questa mattina sulla superstrada di collegamento con la sede della regione e dopo aver predisposto un sit in permanente davanti all’ingresso alcuni dipendenti sono saliti sino agli ultimi piani di palazzo Santelli sino al tetto dove hanno issato la bandiera dell’Usb l’organizzazione sindacale promotrice della protesta di oggi. Secondo quanto si è appreso i lavoratori hanno lasciato l’ultimo piano della Cittadella ma non il piazzale antistante. L’intenzione sarebbe quella di proseguire a oltranza. In alto il video.