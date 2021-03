Accreditamento S.Anna Hospital, Abramo: buona notizia ma ora tenere alta attenzione

“Con il decreto con cui il commissario alla Sanità calabrese Guido Longo ha disposto l’autorizzazione al rinnovo dell’accreditamento del Sant’Anna Hospital si è concluso un primo passo che consentirà al polo d’eccellenza catanzarese di avere nuovo ossigeno e riaprire i battenti entro fine mese”. Lo afferma il sindaco Sergio Abramo.

“Il commissario Longo, rispondendo agli appelli giunti da più parti e alla recente sollecitazione ribadita anche dall’amministrazione comunale, ha apposto la sua firma su un provvedimento necessario riconoscendo in capo alla struttura il possesso di tutti i requisiti di legge. Nell’esternare la personale soddisfazione, con altrettanta onestà sento il dovere di affermare che resto fortemente preoccupato per l’immediato futuro.

Oggi chi utilizza toni entusiastici dimostra di non aver compreso fino in fondo la complessità della vicenda. Bisognerà continuare a mantenere alta l’attenzione e la responsabilità, su tutti i fronti istituzionali, affinché si possa procedere con tutti gli altri atti conseguenti verso la definitiva regolarizzazione dei rapporti con l’Asp di Catanzaro, anche per la risoluzione del contenzioso sui debiti pregressi. Solo così – conclude il sindaco – si potrà mettere in sicurezza la continuità assistenziale di una struttura di primaria importanza per tutti i calabresi”.